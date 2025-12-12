Il presepe vivente è giovane con gli studenti del Fraccaro
Il presepe vivente, recentemente realizzato con gli studenti del Fraccaro, si svolge in piazza Leonardo da Vinci. Una capanna accoglie le rappresentazioni dei ruoli tradizionali natalizi, interpretati con entusiasmo dalle matricole che contribuiscono a rendere vivo e coinvolgente questo evento giovane e suggestivo.
Una capanna collocata in piazza Leonardo da Vinci e le matricole impegnate a impersonare tutti i ruoli della tradizione natalizia, da Maria e Giuseppe al bue e all'asinello. Sulle note di "Jingle bell rock" ieri gli studenti del collegio Fraccaro hanno messo in scena la trentunesima edizione del presepe vivente. "Quella del presepe vivente è una tradizione che si rinnova - ha spiegato Alessio Mandara, studente del collegio e responsabile dell'evento - nel pieno spirito goliardico dell' Università ". Per organizzare la rappresentazione nei mesi precedenti recuperano tutto l'occorrente per vestire i vari personaggi, realizzano i costumi e costruiscono la capanna.
