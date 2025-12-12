Il presepe di Crevari nella chiesetta di Sant' Antonio

A Crevari, presso la chiesetta di Sant'Antonio in via Campenave, si prepara a ospitare un presepe suggestivo e intricato, offrendo un momento di tradizione e spiritualità. L'allestimento, accurato e ricco di dettagli, richiama l'atmosfera natalizia, invitando i visitatori a condividere la bellezza di questa antica rappresentazione natalizia.

Appuntamento a Crevari, per un presepe suggestivo allestito nella chiesetta di Sant'Antonio, via Campenave, 9.Il presepe prende forma in una splendida cornice di fine Settecento, con all'esterno una vista panoramica a picco sul mare.Sono tante le scene presentate, tra casette color pastello e.

