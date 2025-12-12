Il Presepe del Borbone al Quirinale | dalla Reggia di Caserta 400 pastori del ‘700 napoletano

Il Presepe del Borbone al Quirinale, proveniente dalla Reggia di Caserta, presenta una straordinaria collezione di 400 pastori del ‘700 napoletano. Questa esposizione mette in luce la ricca tradizione presepiale napoletana tra il XVIII e il XIX secolo, offrendo un prezioso approfondimento sulla storia e l’arte di questa celebre arte natalizia.

Quest’anno il Presepe del Palazzo del Quirinale è realizzato con la collezione della Reggia di Caserta: un’esposizione che valorizza la tradizione presepiale napoletana tra Settecento e Ottocento. L’opera nacque per iniziativa di Re Carlo di Borbone e fu sviluppata con il contributo della Regina Maria Amalia di Sassonia, attenta alla scelta di materiali e abiti. Le figure, modellate in terracotta con occhi in vetro e corpi snodabili, indossano tessuti di San Leucio e sete orientali con accessori che documentano la squisita qualità delle manifatture del Regno di Napoli. A seguito della riorganizzazione del ricco patrimonio della Reggia di Caserta, oltre 400 pezzi — tra pastori, angeli, animali e utensili del Presepe di Corte borbonico — sono stati selezionati per l’esposizione al Quirinale, offrendo un’occasione rara per apprezzare le produzioni storiche napoletane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it