Il presepe che divide | San Giuseppe troppo femminile e la miccia politica

Il presepe di Senigallia, allestito in piazza Roma, sta suscitando polemiche per la rappresentazione di San Giuseppe, definita da alcuni come “troppo femminile”. La scena ha acceso un dibattito politico e mediatico, evidenziando le tensioni tra tradizione e interpretazioni più moderne o diverse.

A Senigallia il presepe allestito nella teca di piazza Roma, davanti al municipio, diventa un caso politico e mediatico per la raffigurazione di San Giuseppe: secondo alcuni esponenti locali di Lega e Fratelli d'Italia i tratti sarebbero "troppo femminili" e poco aderenti all'iconografia tradizionale. L'ex consigliera leghista Lucia Pucci chiede la rimozione, mentre il capogruppo

