il premio bancor 2025 a mario draghi e al direttore di the economist zanny minton beddoes

L'edizione 2025 del Premio Bancor premia Mario Draghi per il contributo all’economia e Zanny Minton Beddoes per il giornalismo, riconoscendo l'eccellenza e l'integrità delle loro carriere. I riconoscimenti, istituiti nel 2022 dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis, celebrano figure di spicco nel settore economico-finanziario.

Sono Mario Draghi per l’economia e Zanny Minton Beddoes per il giornalismo i premiati dell’edizione 2025 del Premio Bancor, istituito nel 2022 dall’ Associazione Guido Carli, con il patrocinio di Banca Ifis, per celebrare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza. Il Premio Bancor a Mario Draghi. Il riconoscimento è stato consegnato a Draghi giovedì 11 dicembre da parte di Federico Carli, presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e da Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis. A Draghi, inoltre, è stata dedicata una laudatio dall’attuale governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Secoloditalia.it

Il premio Bancor 2025 va a Mario Draghi per la capacità di promuovere la cooperazione e la fiducia tra nazioni

Il premio Bancor 2025 va a Mario Draghi per la capacità di promuovere la cooperazione e la fiducia tra nazioni - Il riconoscimento consegnato da Federico Carli, presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e da Ernesto Furstenberg Fassio. milanofinanza.it

Va a Mario Draghi il premio Bancor 2025 - Mario Draghi ha ricevuto ieri il premio Bancor assegnatogli dall'associazione Guido Carli, presieduta da Federico Carli, in collaborazione con Banca Ifis. ilmattino.it

Il mestiere del banchiere centrale è quello di spiegare semplicemente fatti complessi e di restare indipendente. Il mio intervento al #PremioBancor con il Governatore Fabio Panetta, il Presidente Mario Draghi, Ernesto Furstemberg @MariangelaPira @MilanoF x.com

Su L’Espresso, Federico Carli e Flavio Avallone raccontano la quarta edizione del Premio Bancor, riconoscimento che valorizza merito, competenza e visione nel panorama economico e giornalistico. Quest’anno il premio va a due figure di rilievo internazion - facebook.com facebook