Il pranzo di Natale speciale Studenti pm e avvocati | Un momento di libertà

Un pranzo di Natale speciale nel carcere ‘Costantino Satta’, promosso dal consiglio della Camera penale e dalla struttura carceraria, in collaborazione con l’istituto alberghiero Vergani. Un momento di libertà e apprendimento, coinvolgendo studenti, pm e avvocati, che punta a offrire una nuova prospettiva e un’opportunità di crescita attraverso l’arte culinaria.

Uno sguardo verso il futuro imparando a cucinare. Si potrebbe sintetizzare così l'iniziativa di ieri mattina nel carcere 'Costantino Satta', promossa in maniera congiunta dal consiglio direttivo della Camera penale e dalla struttura carceraria, con la collaborazione dell' istituto alberghiero Vergani. Un pranzo speciale e raffinato, preparato da alcuni detenuti con la presenza degli studenti del Vergani. Il menù richiamava sapori e tradizioni legati al Delta del Po, molto apprezzato dai commensali, tra cui la direttrice del penitenziario Maria Martone, la presidente della Camera penale, Cecilia Bandiera, il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, avvocati e i pm Andrea Maggioni e Silvia Clinca, oltre a Domenico Bedin dell'associazione Viale K.

