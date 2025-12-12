Il ponte dell' Industria adesso porta anche il nome di San Francesco svelata la statua in bronzo

Il Ponte dell'Industria, recentemente riqualificato dopo un incendio e 20 mesi di lavori, è stato inaugurato nuovamente. Ora porta anche il nome di San Francesco, con la statua in bronzo che ne impreziosisce la rinnovata struttura, simbolo di ripartenza e recupero per la città.

Inaugurato "a metà" lo scorso 20 marzo - dopo l'incendio e i lavori di ristrutturazione durati 20 mesi - il Ponte dell'Industria viene nuovamente restituito alla città, questa volta completamente riqualificato. E, per l'occasione, cambia nome. Lo storico "ponte de fero", che collega i quartieri.

