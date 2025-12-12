Il politologo | verso una nuova Yalta Donald vuole indebolire l’Europa
Un politologo analizza le attuali dinamiche geopolitiche, ipotizzando un possibile confronto simile alla Yalta. Le tensioni tra Europa e Stati Uniti si intensificano, sollevando interrogativi sul futuro delle alleanze e sulla strategia di Donald Trump, che sembra mirare a indebolire il Vecchio Continente.
Roma, 12 dicembre 2025 - La nave Europa viaggia in acque tumultuose nei rapporti che cambiano con gli Stati Uniti. Una rotta difficile. Professor Germano Dottori, docente, analista strategico e membro del consiglio scientifico di Limes, la posizione critica di Trump sull’Europa può portare ad un disimpegno degli Usa nella Nato? “Trump è un realista. E la prima National Security Strategy della sua seconda amministrazione è lo specchio di una situazione che vede gli europei nelle vesti di consumatori di sicurezza, piuttosto che produttori. Trump pensa ad una riduzione dell’apporto Usa alla nostra difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gli Stati Uniti ridefiniscono la loro strategia di sicurezza spostando l’attenzione verso l’emisfero occidentale. La nuova National Security Strategy, il documento con cui la Casa Bianca aggiorna obiettivi e priorità della sicurezza nazionale, colloca la protezione - facebook.com Vai su Facebook
Il politologo: verso una nuova Yalta. “Donald vuole indebolire l’Europa” - La nave Europa viaggia in acque tumultuose nei rapporti che cambiano con gli Stati Uniti. Da quotidiano.net