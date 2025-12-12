Il politologo | verso una nuova Yalta Donald vuole indebolire l’Europa

Un politologo analizza le attuali dinamiche geopolitiche, ipotizzando un possibile confronto simile alla Yalta. Le tensioni tra Europa e Stati Uniti si intensificano, sollevando interrogativi sul futuro delle alleanze e sulla strategia di Donald Trump, che sembra mirare a indebolire il Vecchio Continente.

Roma, 12 dicembre 2025 - La nave Europa viaggia in acque tumultuose nei rapporti che cambiano con gli Stati Uniti. Una rotta difficile. Professor Germano Dottori, docente, analista strategico e membro del consiglio scientifico di Limes, la posizione critica di Trump sull'Europa può portare ad un disimpegno degli Usa nella Nato? "Trump è un realista. E la prima National Security Strategy della sua seconda amministrazione è lo specchio di una situazione che vede gli europei nelle vesti di consumatori di sicurezza, piuttosto che produttori. Trump pensa ad una riduzione dell'apporto Usa alla nostra difesa.