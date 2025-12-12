Il Poggibonsi non si ferma e piazza il ‘colpo’ Ingaggiato l’ex bianconero Bernardo Masini

Il Poggibonsi continua a rinforzarsi, annunciando l’ingaggio di Bernardo Masini, ex bianconero e giocatore esperto classe 1992. Svinculato dopo l’ultima stagione al Siena, il centrocampista-trequartista si unisce alla squadra giallorossa con l’obiettivo di portare qualità e contribuire al riscatto in campionato.

Bernardo Masini (nella foto) veste di giallorosso. Classe 1992, svincolato, dopo la stagione 2024-2025 in forza al Siena il centrocampista-trequartista si trasferisce al Poggibonsi per cercare di contribuire con le sue qualità e la sua esperienza in categoria al recupero di posizioni del team. Masini già aveva indossato, in avvio di carriera, i colori. Poggibonsi costretto come si sa fin dall’inizio a fare i conti con la scomoda etichetta di fanalino e tuttora in coda alla graduatoria della serie D girone E: appena tre punti e senza vittorie all’attivo. Quasi a ruota dell’ingresso dell’attaccante Diego Accursi, dall’Imolese, ecco anche Masini nella rosa del tecnico Luigi Consonni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net