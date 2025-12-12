Il plasma non è un’altra donazione Avis Areu e Regione Lombardia insieme per la plasmaferesi

Avis, Areu e Regione Lombardia uniscono le forze nella campagna “Il plasma non è un’altra donazione”, con l’obiettivo di promuovere la plasmaferesi a Bergamo. Un’alleanza istituzionale che punta a garantire sicurezza, autosufficienza e continuità terapeutica, rafforzando la collaborazione e i risultati concreti nel settore.

Bergamo. Un’alleanza istituzionale solida, risultati concreti e nuove prospettive per garantire sicurezza, autosufficienza e continuità terapeutica: è questo il messaggio che emerge dalla campagna “Il plasma non è un’altra donazione”, promossa da Avis Regionale Lombardia, Areu-Src e Regione Lombardia, e presentata nella mattina di venerdì 12 dicembre nella sala stampa regionale. Una campagna, questa, che nasce da un percorso condiviso di fiducia, cooperazione e responsabilità e che punta a rafforzare ulteriormente il sistema trasfusionale lombardo, valorizzando in particolare la donazione di plasma come gesto fondamentale per l’autosufficienza sanitaria. Bergamonews.it

