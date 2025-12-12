Il Piano regolatore arriva in Consiglio a Fano | voto il 18 e 22 dicembre maggioranza compatta

Il Consiglio comunale di Fano si appresta a votare il nuovo Piano regolatore generale, con le deliberazioni previste per il 18 e il 22 dicembre 2025. La maggioranza si mostra compatta in vista di un passaggio fondamentale per lo sviluppo urbanistico della città. Venerdì 12 dicembre si terrà una prima sessione di discussione.

Fano (Pesaro e Urbino), venerdì 12 dicembre 2025 - Il Piano regolatore generale arriva al voto del Consiglio comunale. L’aula è convocata per giovedì 18 dicembre alle 19, con eventuale prosecuzione lunedì 22 dicembre, e tra i punti centrali dell’ordine del giorno c’è l’approvazione definitiva del PRG 2023, adeguato ai rilievi e al parere di conformità della Provincia. È questo il passaggio che chiude formalmente l’iter urbanistico e che consegna alla città il nuovo strumento di pianificazione. Il testo che approda in Consiglio è quello licenziato dalla Giunta nei giorni scorsi, al termine di un percorso lungo e complesso, segnato da osservazioni, controdeduzioni e dal confronto con gli enti sovraordinati. Ilrestodelcarlino.it

Fara Sabina, approvato in Consiglio l’atto di indirizzo per la prossima adozione del nuovo Piano Regolatore Generale, Cuneo: “Risposta concreta per i cittadini” - È stato approvato oggi in Consiglio comunale l’atto di indirizzo che guiderà l’iter verso la prossima approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale di Fara in Sabina. rietinvetrina.it

