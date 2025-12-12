Il piano di Crosetto per ingrandire e rafforzare l’esercito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi mirati a ingrandire e rafforzare l’esercito italiano. Queste misure rappresentano un passo importante per modernizzare le Forze Armate e migliorare la loro capacità di risposta alle sfide contemporanee, segnando un’evoluzione strategica nel settore della difesa nazionale.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi per riformare l'esercito. Sono decreti di attuazione della legge 28 novembre 2023, n. 201, che modificano il Codice dell'ordinamento militare sul sistema di reclutamento e sulle progressioni di carriera. La decisione, proposta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa Guido Crosetto, segna una tappa importante nel percorso di rafforzamento e riorganizzazione delle forze armate italiane. Per quanto riguarda la revisione dello strumento militare, il governo ha fissato come obiettivo «il raggiungimento progressivo, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica), fissate a 160.