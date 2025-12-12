Il pensiero orientale ha fatto del vuoto un principio di conoscenza e libertà

L'articolo esplora come il pensiero orientale abbia attribuito al vuoto un ruolo centrale come principio di conoscenza e libertà, contrapponendosi alle interpretazioni occidentali che lo associavano a negatività. Questa differenza culturale rivela una visione del vuoto come spazio di potenzialità e trasformazione, offrendo nuovi spunti di riflessione sulla sua valenza simbolica e filosofica.

Per una strana forma di simmetria rovesciata, mentre in Occidente il concetto di vuoto si rivestiva sempre più di connotazioni negative, in Oriente accadeva esattamente il contrario. E tutto questo avveniva, grossomodo nello stesso periodo, attorno al VI-V secolo a.C. L’elaborazione del concetto di vacuità, nel buddismo, nasce direttamente dagli insegnamenti di Siddharta e dal suo percorso di vita ascetica e meditazione. L’esistenza di ciascun essere umano è impastata nel dolore, la sofferenza si intreccia strettamente con la vita. All’origine del dolore c’è il desiderio, la brama di raggiungere un obiettivo; persino la stessa aspirazione di liberarsi dalla sofferenza condanna, ineluttabilmente, al dolore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il pensiero orientale ha fatto del vuoto un principio di conoscenza e libertà

