Il passo di Andrea Moccia | Dopo il libro il futuro di Geopop è oltre lo schermo | arriviamo a teatro

Andrea Moccia, fondatore di Geopop, condivide i piani futuri del progetto: dopo il successo del libro, l'obiettivo è portare Geopop sul palco teatrale. In questa intervista, Moccia ci racconta l'evoluzione del progetto e le nuove ambizioni, delineando un percorso che va oltre lo schermo e si apre a nuove forme di comunicazione e coinvolgimento.

Abbiamo intervistato Andrea Moccia, fondatore di Geopop. Ci ha raccontato l'evoluzione di tutto il progetto. Ora ha pubblicato Pausa Libro, il primo volume edito da Ciaopeople. Presto però comincerà un tour di spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel Caffè Scorretto dell’8 dicembre il sindaco Andrea Cassani ricostruisce passo dopo passo le ragioni del trasferimento della Polizia Locale, spiegando che «qualunque sia la sede fisica del comando, cambia poco per la sicurezza». E rivendica il ruolo decisi - facebook.com Vai su Facebook

Rose Villain risponde a Fabrizio Corona

Video Rose Villain risponde a Fabrizio Corona Video Rose Villain risponde a Fabrizio Corona