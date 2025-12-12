Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimana dal 15 al 19 dicembre | Mario chiede a Caterina di sposarlo
Nella settimana dal 15 al 19 dicembre, Il Paradiso delle Signore prosegue con nuove emozioni e colpi di scena. Tra i momenti salienti, Mario chiede a Caterina di sposarlo, aggiungendo un tocco di romanticismo alle vicende ambientate nel noto grande magazzino milanese. L'appuntamento quotidiano su Rai 1 mantiene l'attenzione dei telespettatori, offrendo una narrazione coinvolgente e ricca di sorprese.
Continua l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore daily, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 16.10. Ecco cosa accadrà nella settimana dal 15 al 19 dicembre. A Il Paradiso delle Signore l'atmosfera natalizia non porta solo luci e addobbi, ma anche scelte che pesano e diversi colpi di scena che sparigliano le carte. Dal destino sentimentale di Caterina, contesa tra il progetto di vita con Mario e i sentimenti mai risolti di Roberto, fino alla nuova strategia di Adelaide, decisa a tenere Marcello sotto controllo, le puntate in onda dal 15 al 19 dicembre promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
