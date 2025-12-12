Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025 | Adelaide parte per St Moritz ma medita vendetta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 dicembre 2025 rivelano un nuovo capitolo con Adelaide di Sant’Erasmo pronta a partire per St. Moritz. La sua strategia di vendetta si farà sempre più intricata, segnando un momento di svolta nella trama e coinvolgendo i personaggi principali in sviluppi ricchi di suspense e tensione.

Un nuovo piano di Adelaide di Sant'Erasmo caratterizzerà le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. La contessa annuncia infatti che non presenzierà alla festa di Natale al Circolo per partire a St. Moritz con Italo, ma dietro tutto questo si cela una nuova vendetta. Non a caso, Adelaide lascia uno strano biglietto a Marcello, che decide di raggiungerla per paura che possa tentare nuovamente il suicidio. Che cosa avrà però davvero in mente la donna? Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay.

