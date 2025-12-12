Il Papa parla ai servizi segreti italiani | Non usate l'intelligence per colpire i giornalisti

Il Papa ha rivolto un appello ai servizi segreti italiani, sottolineando l'importanza di un utilizzo etico delle informazioni riservate. In particolare, ha ammonito contro l'uso dell’intelligence per intimidire, manipolare o screditare giornalisti e altri attori della società civile, evidenziando la necessità di rispettare principi di integrità e responsabilità nelle attività di intelligence.

"Le informazioni riservate" raccolte dall'intelligence non devono essere "usate per intimidire, manipolare, ricattare, screditare il servizio di politici, giornalisti o altri attori della società civile". Lo ha detto Papa Leone XIV in un'audizione con i dirigenti dei servizi segreti italiani, negli ultimi anni al centro di diversi casi di cronaca, tra cui la vicenda Paragon.

