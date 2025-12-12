Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino

Romatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Collalto Sabino, uno dei borghi più belli d’Italia, celebra l’arrivo del Natale con l’evento “Il Paese di Babbo Natale”, giunto alla sua undicesima edizione. Un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra luci, decorazioni e tradizioni, che ogni anno attira visitatori da tutta la regione e oltre.

