Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino
Collalto Sabino, uno dei borghi più belli d’Italia, celebra l’arrivo del Natale con l’evento “Il Paese di Babbo Natale”, giunto alla sua undicesima edizione. Un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra luci, decorazioni e tradizioni, che ogni anno attira visitatori da tutta la regione e oltre.
Collalto Sabino, uno dei borghi più belli d’Italia, torna ad immergersi - per l’undicesimo anno consecutivo - nella magia del Natale con l’atteso evento “Il Paese di Babbo Natale”.Il “Paese di Babbo Natale” sarà aperto domenica 14 e 21 dicembre, con orario continuato dalle 10 alle 18.Il borgo si. Romatoday.it
Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino - Torna, come ogni anno, a partire dal mese di novembre, "Il Paese di Babbo Natale" a Collalto Sabino. romatoday.it
Assago in Festa 2025: villaggio di Babbo Natale, mercatini ed eventi per bambini - I portici del Centro Civico (via dei Caduti) ospitano infatti il villaggio di Babbo Natale, un luogo ... mentelocale.it"Il Villaggio di Babbo Natale" ? Il nostro paese è pronto a ospitare l'incanto del Natale! Vi attende un'avventura magica: divertimento assicurato per tutte le età, gustose delizie locali perfette per ogni momento della giornata e un mercatino ricco di o - facebook.com Facebook
IL PAESE DI BABBO NATALE • Collalto Sabino | LAZIO da scoprire