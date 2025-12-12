Il nuovo terremoto giudiziario che fa tremare Milano | la torre di Brera sequestrata il cantiere bloccato e 27 indagati | Così è stato svenduto il centro storico

Un nuovo terremoto giudiziario scuote Milano: la torre di Brera è stata sequestrata, il cantiere è stato bloccato e 27 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Le accuse parlano di un lungo processo di svendita e falsificazione di aree di grande valore nel centro storico, che avrebbe portato a un grave danno alla città.

Milano, 12 dicembre 2025 – Per oltre “un quindicennio” sarebbe proseguita, secondo le accuse, “un’opera di sfaldamento e falsificazione che ha ad oggetto aree ed ambiti fra i più preziosi del centro storico ” di Milano. Ex aree pubbliche passate in mani private come quella in via Anfiteatro 7, dove sorge l’ultimo dei cantieri posti sotto sequestro nell’ambito della maxi-inchiesta avviata nel 2022 sulla gestione dell’urbanistica che ieri ha toccato Brera, cuore della ’ vecchia Milano’. Sigilli al cantiere . La Gdf ha messo i sigilli sul cantiere spuntato su un terreno dove un tempo sorgeva un palazzo settecentesco, acquisito dal Comune nel 1980 e demolito quando si arenò il progetto per realizzare alloggi di edilizia sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo terremoto giudiziario che fa tremare Milano: la torre di Brera sequestrata, il cantiere bloccato e 27 indagati: “Così è stato svenduto il centro storico”

