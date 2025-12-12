Il nuovo taglio Irpef nel 2026 | chi risparmia sulle tasse

12 dic 2025

Nel 2026 entrerà in vigore un nuovo taglio dell'Irpef, con l'obiettivo di ampliare la platea di contribuenti che beneficeranno di aliquote ridotte. Questo intervento mira a ridurre la pressione fiscale e favorire il rilancio economico, interessando diverse fasce di reddito e contribuendo a modificare il panorama fiscale italiano.

In arrivo nuovi interventi per aumentare la platea di chi vede l'aliquota Irpef ridotta rispetto al passato. La notizia arriva direttamente dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo che, intervenendo ad Atreju, ha indicato come obiettivo politico quello di proseguire nella riduzione delle. Today.it

nuovo taglio irpef 2026Irpef, taglio fino a 60mila euro. Leo: «Con lo spread sotto i 70 punti ci sono le condizioni per averlo nel 2026» - Sul taglio delle tasse «stiamo procedendo gradualmente e spero che nel 2026, uscendo dalla procedura di infrazione, questo rappresenterà uno stimolo pure per riuscire a fare ... msn.com

Stipendi, aumenti da gennaio 2026: dal taglio Irpef ai Ccnl, come cambiano le buste paga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stipendi, aumenti da gennaio 2026: dal taglio Irpef ai Ccnl, come cambiano le buste paga ... tg24.sky.it

Taglio IRPEF 2026: Cosa Cambia Davvero per il Ceto Medio

