Il nuovo Osservatorio Cala la disoccupazione | Giovani sotto la media

L'ultimo rapporto dell'Osservatorio evidenzia un calo della disoccupazione a Ferrara, che si attesta al 5,6%. Tuttavia, il tasso di occupazione giovanile tra i 20 e i 34 anni si riduce al 63,5%, restando al di sotto della media regionale. Un quadro complesso che riflette le dinamiche occupazionali della città.

I dati, si sa, non mentono mai: Ferrara vive un calo della disoccupazione pari al 5,6%, con il tasso di occupazione giovanile, quindi di ragazzi compresi tra i 20 e i 34 anni, in diminuzione (63,5%, sotto la media regionale). Vi è poi una forte criticità nell'area interna del Basso Ferrarese, che vive una 'trappola dello sviluppo' nonostante le politiche attive, con divari di reddito interni alla provincia. Un campanello d'allarme a cui non si può di certo rimanere indifferenti ed è per questo che il Comune ha deciso di compiere un passo importante con l'approvazione del progetto sperimentale per l'avvio dell'osservatorio comunale ' Ferrara Osserva-Lavoro '.

