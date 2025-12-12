Il nuovo numero telefonico del Punto Informazione dell' Asl

L'Asl Toscana sud est ha aggiornato il numero telefonico del “Punto Informazione”, il servizio dedicato a fornire chiarimenti e supporto sulle attività e le prestazioni sanitarie offerte. Da oggi, è possibile contattare il servizio al nuovo numero 0575 379120, facilitando l'accesso alle informazioni per cittadini e utenti.

Il servizio "Punto Informazione" della Asl Toscana sud est, già attivo da tempo per offrire chiarimenti e orientamento sulle attività e sulle prestazioni erogate dall'azienda, è ora raggiungibile attraverso un nuovo numero telefonico: 0575 379120. Si tratta di una modifica esclusivamente tecnica.

