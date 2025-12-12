Il nuovo reboot de L’esorcista, diretto da Mike Flanagan, promette di rivoluzionare il franchise introducendo elementi e ruoli inediti. Tra le novità più sorprendenti, la partecipazione di Scarlett Johansson in un ruolo mai visto prima, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato della saga.

Secondo un’indiscrezione riportata da Worlds of Reel, il nuovo reboot de L’esorcista diretto da Mike Flanagan sarebbe destinato a rompere in modo netto e deliberato con tutto ciò che il franchise ha rappresentato negli ultimi decenni. Non si tratterebbe di un semplice rilancio o di un aggiornamento nostalgico, ma di una vera e propria rifondazione creativa, costruita per allontanarsi dalla lore consolidata e dai riferimenti diretti ai capitoli precedenti. Un cambio di rotta che parte già dal titolo provvisorio del progetto, The Exorcist: Martyrs, e che passa soprattutto dalla scelta di affidare a Scarlett Johansson un personaggio completamente nuovo, mai visto prima all’interno dell’universo della saga. Cinemaserietv.it

Il nuovo Esorcista cambia tutto: Scarlett Johansson avrà un ruolo mai visto prima - Secondo Worlds of Reel, il nuovo Esorcista di Mike Flanagan affiderà a Scarlett Johansson un ruolo del tutto inedito per il franchise. cinemaserietv.it

La rilettura completamente originale dell'Esorcista creata da Mike Flanagan avrà come protagonista Scarlett Johansson - L'accostamento estremo nasce da una notizia di queste ore: Scarlett Johansson sarà la protagonista del nuovo film de L’Esorcista. wired.it

Dopo l'universo Marvel, Jurassic World e in attesa di vederla nel nuovo film de L'Esorcista, l'attrice è vicina anche a Gotham City! - facebook.com facebook