Il nostro viaggio insieme è giunto al termine | Adriana Abascal annuncia la fine della storia con Emanuele Filiberto di Savoia ma poi cancella il post

Adriana Abascal ha annunciato la fine della sua relazione con Emanuele Filiberto di Savoia attraverso un post su Instagram, generando sorpresa tra i follower. Tuttavia, poco dopo, la modella ha cancellato il messaggio, lasciando in sospeso le interpretazioni sulla reale situazione sentimentale dei due.

Prima l'annuncio, poi il dietrofront. Adriana Abascal ha reso nota la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia con un post su Instagram. Pochi minuti dopo, però, miss Messico ha eliminato il messaggio. I due avevano ufficializzato il loro amore in estate, quando il principe aveva rilasciato un'intervista a Point de vue. L'entourage dell'imprenditrice ha spiegato a Hola.com che tra la Abascal e il discendente della famiglia reale ci sarebbe una crisi in atto, ma non la fine della relazione. Amore al capolinea. Hola.com ha riportato anche il contenuto del post prima pubblicato e poi cancellato dall'imprenditrice su Instagram: "Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine.