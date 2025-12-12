il nido comunale abracadabra riparte dalla nuova struttura

Il nido comunale Abracadabra riapre le sue porte nella nuova struttura, simbolo di un importante investimento del Comune di Dairago e dell’Azienda So. L'inaugurazione ufficiale segna un nuovo inizio per i piccoli utenti, offrendo ambienti più moderni e funzionali per garantire un servizio di qualità e sicurezza.

Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi dove è stato trasferito il nido comunale Abracadabra grazie a un intervento voluto dal Comune di Dairago e dall’Azienda So.Le, ente strumentale dei Comuni del Legnanese e punto di riferimento per i servizi educativi e sociali. L’intervento ha permesso l’ampliamento e il potenziamento di un nido attivo da anni, che è ora collocato in una struttura più moderna, funzionale e adeguata alla crescita delle esigenze dei piccoli cittadini. Il taglio del nastro si terrà domani alle 9.30 in via Suor Chiara Tribolo. Dopo la cerimonia inaugurale, il pubblico potrà visitare gli spazi del nido e incontrare il personale educativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it