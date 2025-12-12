Il nido comunale Abracadabra riparte dalla nuova struttura

Ilgiorno.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nido comunale Abracadabra riapre le sue porte nella nuova struttura, simbolo di un importante investimento del Comune di Dairago e dell’Azienda So. L'inaugurazione ufficiale segna un nuovo inizio per i piccoli utenti, offrendo ambienti più moderni e funzionali per garantire un servizio di qualità e sicurezza.

Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi dove è stato trasferito il nido comunale Abracadabra grazie a un intervento voluto dal Comune di Dairago e dall’Azienda So.Le, ente strumentale dei Comuni del Legnanese e punto di riferimento per i servizi educativi e sociali. L’intervento ha permesso l’ampliamento e il potenziamento di un nido attivo da anni, che è ora collocato in una struttura più moderna, funzionale e adeguata alla crescita delle esigenze dei piccoli cittadini. Il taglio del nastro si terrà domani alle 9.30 in via Suor Chiara Tribolo. Dopo la cerimonia inaugurale, il pubblico potrà visitare gli spazi del nido e incontrare il personale educativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il nido comunale abracadabra riparte dalla nuova struttura

© Ilgiorno.it - Il nido comunale Abracadabra riparte dalla nuova struttura

nido comunale abracadabra riparteIl nido comunale Abracadabra riparte dalla nuova struttura - Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi dove è stato trasferito il nido comunale Abracadabra grazie a ... Scrive msn.com

Taglio del nastro per il “nuovo” asilo nido comunale “Abracadabra” di Dairago - Il nido, operativo da settembre, conta ad oggi 32 iscritti ma è strutturato per ospitare fino a 60 bambini. legnanonews.com scrive