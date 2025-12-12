Il nido comunale Abracadabra riparte dalla nuova struttura
Il nido comunale Abracadabra riapre le sue porte nella nuova struttura, simbolo di un importante investimento del Comune di Dairago e dell’Azienda So. L'inaugurazione ufficiale segna un nuovo inizio per i piccoli utenti, offrendo ambienti più moderni e funzionali per garantire un servizio di qualità e sicurezza.
Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi dove è stato trasferito il nido comunale Abracadabra grazie a un intervento voluto dal Comune di Dairago e dall’Azienda So.Le, ente strumentale dei Comuni del Legnanese e punto di riferimento per i servizi educativi e sociali. L’intervento ha permesso l’ampliamento e il potenziamento di un nido attivo da anni, che è ora collocato in una struttura più moderna, funzionale e adeguata alla crescita delle esigenze dei piccoli cittadini. Il taglio del nastro si terrà domani alle 9.30 in via Suor Chiara Tribolo. Dopo la cerimonia inaugurale, il pubblico potrà visitare gli spazi del nido e incontrare il personale educativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"#NidoComunale" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Open Day e Inaugurazione del Nuovo Asilo Nido Comunale "Allegria" Sabato 13 dicembre 2025 ? dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Open day alla presenza dell’Ente gestore per fornire tutte le informazioni ?ore 12.00 Inaugurazione del Nuovo Asilo Nido - facebook.com Vai su Facebook
Il nido comunale Abracadabra riparte dalla nuova struttura - Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi dove è stato trasferito il nido comunale Abracadabra grazie a ... Scrive msn.com
Taglio del nastro per il “nuovo” asilo nido comunale “Abracadabra” di Dairago - Il nido, operativo da settembre, conta ad oggi 32 iscritti ma è strutturato per ospitare fino a 60 bambini. legnanonews.com scrive