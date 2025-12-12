Il Natale di Latina piace alla Confesercenti | Un bene per tutti cittadini e negozianti

Il Natale di Latina 2025 sta riscuotendo entusiasmo tra cittadini e commercianti, grazie alle iniziative promosse dal Comune. La Confesercenti Latina evidenzia come queste iniziative contribuiscano a vivacizzare il centro storico, favorendo la partecipazione e il movimento delle persone, creando un’atmosfera festosa e dinamica che coinvolge tutta la comunità.

Le iniziative che il Comune di Latina ha promosso per questo Natale 2025 piacciono alla Confesercenti Latina, secondo la quale "accendere la città" permette ai cittadini di spostarsi e invadere letteralmente le strade del centro storico."Sono eventi che stanno registrando una buona partecipazione. Latinatoday.it Natale: Confesercenti, 3,5 miliardi per sedersi a tavola - Per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale si spenderanno, a casa o al ristorante, una media di 126 euro a famiglia, per un totale di circa 3,5 miliardi di euro di cui 500 milioni per il ... ansa.it Natale: Confesercenti, 3,5 miliardi per sedersi a tavola (2) - "Gli acquisti di Natale si concentrano, ormai, sempre più negli ultimi giorni: le vendite di prodotti legate alle festività sono ripartite sabato e tra ieri e oggi ci sarà la massima affluenza. ansa.it ? Latina: il Natale quest’anno è a 4 zampe! - facebook.com facebook

Buon Natale a Te (Gaudium Natalis) | Canzone Natalizia Latina Originale

Video Buon Natale a Te (Gaudium Natalis) | Canzone Natalizia Latina Originale Video Buon Natale a Te (Gaudium Natalis) | Canzone Natalizia Latina Originale