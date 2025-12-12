il natale amaro della bavelloni chiude la fabbrica di bregnano tagli e 33 licenziamenti a lentate

A pochi giorni dal Natale, la Bavelloni affronta una crisi significativa con la chiusura della fabbrica di Bregnano e il taglio di 33 posti di lavoro a Lentate sul Seveso. La situazione evidenzia le difficoltà del settore e il pesante impatto sociale derivante da queste decisioni aziendali.

Chiusura a Bregnano, in provincia di Como, e dimezzamento del personale a Lentate sul Seveso, che proseguirà con la produzione di un solo macchinario, riducendo drasticamente il proprio perimetro operativo. La ristrutturazione della Bavelloni Spa, azienda leader nella produzione di macchinari per la lavorazione del vetro, avrà effetti pesantissimi in quest’area di confine tra la Brianza e la Bassa Comasca. I lavoratori sono in agitazione e l’altro giorno c’è stato uno sciopero con presidio davanti allo stabilimento di Lentate di via Natta, che è anche sede legale della storica azienda. La situazione si è aggravata nelle ultime settimane e ora lavoratori e sindacati conducono una protesta serrata contro le decisioni della proprietà, il Gruppo Biesse, che ha comunicato il piano di riorganizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it