Il Napoli soffia la stellina del Boca
Il Napoli si prepara a rinforzare il settore giovanile con un nuovo talento: Milton Pereyra, promettente attaccante del Boca Juniors. Secondo fonti argentine, il giovane classe 2008 sarebbe molto vicino a trasferirsi ai partenopei, continuando il percorso di crescita in Europa. Un investimento che potrebbe segnare il futuro del club campano.
Dall’Argentina rimbalza la notizia: i partenopei avrebbero preso Milton Pereyra dal Boca Juniors. Il giovane classe 2008 sarebbe vicinissimo a trasferirsi ai campioni d’Italia Nuovo talento per il Napoli Il giovane attaccante Milton Pereyra, una delle promesse delle giovanili del Boca Juniors, lascerà il club argentino per entrare a far parte delle giovanili del Napoli . L'articolo. Dailynews24.it
Il Napoli “soffia” la stellina del Boca - Dall'Argentina rimbalza la notizia: i partenopei avrebbero preso Milton Pereyra dal Boca Juniors. dailynews24.it?? Bomba dall’Argentina: Milton Pereyra é del Napoli! Soffiata la stellina 2008 al Boca - facebook.com facebookChe notizia dall’Argentina: Milton Pereyra é del Napoli! Soffiata la stellina 2008 al Boca x.com
Chi è piú rosa?