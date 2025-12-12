Il Napoli a Udine dovrebbe esserci un minimo di turn over Sky Sport

In vista della sfida tra Udinese e Napoli in programma domenica alle 15, si discute delle possibili scelte di formazione di Luciano Spalletti. Secondo Massimo Ugolini di Sky Sport, ci si aspetta almeno un minimo di turn over, con la decisione finale che spetterà all'allenatore azzurro.

Massimo Ugolini a Sky Sport in vista di Udinese-Napoli che è in programma domenica alle ore 15: «Deciderà Conte ovviamente. Ma considerata anche la sconfitta in Champions, sconfitta generata dalla condizione fisica dei titolarissimi, dovrebbe esserci un minimo di turn over. L’unica alternativa spendibile a centrocampo è Vergara che però ha giocato la prima partita in Coppa Italia. Al posto di chi? McTominay o Elmas? McTominay va gestito ma è l’unico centrocampista di ruolo. In difesa c’è il recupero di Gutierrez e da una settimana quello di Spinazzola. Ilnapolista.it

