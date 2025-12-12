Il mosasauro di Jurassic World cacciava anche in acqua dolce | faceva agguati ai dinosauri incauti

Il mosasauro, gigante rettile marino estinto, raggiungeva i 18 metri di lunghezza e si adaptava anche alle acque dolci. In questo ambiente, cacciava dinosauri, coccodrilli e altri animali del Cretaceo, dimostrando una sorprendente capacità di adattamento e predazione in habitat diversi da quelli marini.

Il mosasauro, un rettile marino estinto che arrivava a 18 metri di lunghezza, si era adattato anche alle acque dolci, nelle quali tendeva agguati a dinosauri, coccodrilli e altri animali del Cretaceo. La specie è tra le protagoniste di Jurassic World.

