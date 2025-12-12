Il Monza affronta Venezia in una sfida cruciale in vista della corsa alla Serie A. Dopo due pareggi consecutivi, i brianzoli cercano una vittoria per rilanciarsi e confermare il proprio passo in classifica. La partita rappresenta un importante test per valutare la crescita e la determinazione della squadra in un momento delicato della stagione.

Monza, 12 dicembre 2025 – Uno scontro diretto in Laguna dal profumo di Serie A, ma allo stesso tempo utile per capire se il Monza è pronto a rialzarsi dopo gli ultimi due pareggi che ne hanno bloccato la corsa imperiosa in vetta. Domani, ore 15 allo stadio Penzo, i biancorossi sfidano l’agguerrito Venezia quarto in classifica guidato da Giovanni Stroppa (celebre ex della sfida visto il suo grande passato in Brianza). I lombardi, in una giornata dove molte delle dirette concorrenti sembrano avere gare più semplici, vogliono comunque mantenere il primato della classifica e proseguire la striscia di nove partite senza ko. Ilgiorno.it

Il Monza sbarca a Venezia a caccia dell’antidoto contro la pareggite cronica

