il mio radiodramma sulla guerra di troia

Stasera e domani alle 20.30, il palcoscenico del Bonci accoglie Peppino Mazzotta, versatile attore calabrese, volto noto della televisione (tra i vari ruoli, quello dell’ispettore Fazio, nella fiction Montalbano), che con straordinaria versatilità dirige sé stesso in " Radio Argo Suite ", un monologo "polifonico", per il quale ha ricevuto il Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024. Nella scena di Angelo Gallo, costituita da piccole postazioni radiofoniche, Mazzotta è speaker e allo stesso tempo ciascuno dei sei personaggi dell’Orestea di Eschilo, nella riscrittura originale in forma di radiodramma del poeta e drammaturgo Igor Esposito. 🔗 Leggi su Lanazione.it