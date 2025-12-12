Il mio radiodramma sulla guerra di Troia
Stasera e domani alle 20.30, il teatro Bonci ospita Peppino Mazzotta, attore calabrese noto per la sua interpretazione di Fazio in Montalbano. In scena presenta
Stasera e domani alle 20.30, il palcoscenico del Bonci accoglie Peppino Mazzotta, versatile attore calabrese, volto noto della televisione (tra i vari ruoli, quello dell’ispettore Fazio, nella fiction Montalbano), che con straordinaria versatilità dirige sé stesso in " Radio Argo Suite ", un monologo "polifonico", per il quale ha ricevuto il Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024. Nella scena di Angelo Gallo, costituita da piccole postazioni radiofoniche, Mazzotta è speaker e allo stesso tempo ciascuno dei sei personaggi dell’Orestea di Eschilo, nella riscrittura originale in forma di radiodramma del poeta e drammaturgo Igor Esposito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La guerra di Troia (Iliade) - La Saga Completa - Mitologia Greca
Cosa è successo a Treviso dopo la guerra? Che fine hanno fatto i partigiani? Cosa è rimasto della Resistenza? "Voci della storia - Donne e uomini dalla Resistenza alla Repubblica" è il nuovo podcast dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Conte - facebook.com Vai su Facebook
"Il mio radiodramma sulla guerra di Troia" - Quesra sera e domani Peppino Mazzotta (l’ispettore Fazio di Montalbano) sarà sul palco del teatro Bonci con ’Radio Argo Suite’ ... msn.com scrive