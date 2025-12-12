Il mio cane ha capito che se abbaia alla telecamera mi arriva una notifica e gli parlo Sono combattuto | è carino o straziante? | il dilemma su Tiktok

Un proprietario ha condiviso su TikTok un video del suo labrador che abbaia alla telecamera, rendendosi conto che così riceve notifiche e riceve risposte. Il video ha scatenato un dibattito tra gli utenti: è tenero o triste? Un caso che mette in luce il rapporto tra animali e tecnologia, e le emozioni che può suscitare.

Il proprietario di un labrador ha postato un video su Tiktok in cui il cane abbaia alla telecamera quando lui è fuori. L’utente, il cui pseudonimo è “ Beau the Labracadabrador ” ha raccontato che “Il cane ha capito che se abbaia alla telecamera quando esco, mi viene inviata una notifica e io gli parlo”. Il protagonista della storia ha esposto il suo dilemma: “Sono combattuto tra il trovare questo comportamento super carino o straziante “. Il video ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni e quasi 300 mila like. La reazione degli iscritti. Su Tiktok il video che ritrae Beau davanti alla telecamera ha spopolato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cane ha capito che se abbaia alla telecamera mi arriva una notifica e gli parlo. Sono combattuto: è carino o straziante?”: il dilemma su Tiktok

Terminata la prima giornata pratica del nuovo corso per Educatori Cinofili. Una giornata in cui abbiamo analizzato ciascun cane e ciascun binomio, abbiamo osservato, valutato e capito come ogni cane ha una sua personalità e come la lettura dei suoi stati em - facebook.com Vai su Facebook

“Il mio cane ha capito che se abbaia alla telecamera mi arriva una notifica e gli parlo. Sono combattuto: è carino o straziante?”: il dilemma su Tiktok - Un labrador ha capito che abbaiando alla telecamera riceve una chiamata dal padrone: il video ha superato 1 milione di visualizzazioni ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cosa significa quando il cane ti porta il gioco ma non lo lascia: perché lo fa e cosa vuole comunicare - Un cane che non lascia l'oggetto che vi sembra vi stia proponendo può farlo per diversi motivi, tra cui anche solo per gioco: vi induce ad inseguirlo ... fanpage.it scrive

VOGLIO UN CANE - AMELI (Official music video)

Video VOGLIO UN CANE - AMELI (Official music video) Video VOGLIO UN CANE - AMELI (Official music video)