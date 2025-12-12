il ministro valditara chiede ispezioni in due scuole che hanno ospitato incontri con francesca albanese

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto ispezioni in due scuole toscane coinvolte in incontri con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati. La decisione nasce dalla necessità di verificare quanto accaduto durante l’orario scolastico, sollevando questioni relative alla gestione e alla correttezza delle attività svolte negli istituti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana dove Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, ha tenuto incontri durante l’orario scolastico. Ne è seguita un’interrogazione di Fratelli d’Italia che ha chiesto l’intervento del ministro, che ha dichiarato “di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti”. Ilfattoquotidiano.it

