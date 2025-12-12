Il ministro Valditara annuncia un'ispezione sulle scuole dove Francesca Albanese ha parlato di Gaza

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l'avvio di un'ispezione nelle scuole toscane coinvolte in un intervento della relatrice Onu Francesca Albanese riguardante Gaza. La misura mira a verificare eventuali criticità e a chiarire il contesto delle dichiarazioni, in un contesto di attenzione e attenzione alle attività scolastiche e all'informazione diffusa nelle istituzioni educative.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha detto che ha chiesto "una immediata ispezione" su "alcune scuole toscane" in cui si è svolto un'intervento della relatrice Onu Francesca Albanese. Valditara non l'ha citata direttamente, ma ha parlato di una invitata che avrebbe "rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato". Fanpage.it

