Il Milan in prestito | Chukwueze doppietta contro il Manchester City e Morata si fa male

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan in prestito: aggiornamento sulle vicende dei giocatori in giro per l'Europa. Chukwueze brilla con una doppietta contro il Manchester City, mentre Morata si fa male contro l'Inter, prolungando il suo momento difficile. Ecco il borsino dei talenti rossoneri in prestito, tra prestazioni e infortuni.

In questo articolo viene presentato il borsino aggiornato di tutti i calciatori del Milan in prestito in giro per l'Europa: Morata prolunga il suo periodo di crisi e si fa male contro l'Inter. Per Chukwueze primi due gol in maglia Fulham.

