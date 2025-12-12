Il meraviglioso volo dell'aquila di mare nelle acque dell'Amp di Punta Campanella

Un suggestivo video cattura il maestoso volo di un’aquila di mare nelle acque dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella A Vervece. Le immagini enfatizzano la bellezza e la libertà di questa imponente predatrice che si libra nel cielo e si immerge nel blu intenso del mare, offrendo uno sguardo affascinante sulla natura selvaggia e incontaminata della zona.

il meraviglioso volo di un aquila di mare a Marsa Alam

