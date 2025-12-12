Il mediatore culturale | Se si eliminano Gesù e le tradizioni italiane non è incontro | è resa

Il ruolo del mediatore culturale è fondamentale nel favorire l'inclusione e il dialogo tra diverse comunità. Tuttavia, alcune voci sottolineano come la perdita di tradizioni e riferimenti religiosi possa compromettere l'identità culturale e il senso di appartenenza, evidenziando le sfide e le tensioni presenti nel contesto scolastico e sociale.

"A Reggio, purtroppo, sembra che gli istituti scolastici stiano diventando un terreno di sperimentazioni ideologiche. Se si elimina tutto ciò che è italiano per non creare ‘disagio’, allora non esiste più dialogo: esiste solo una resa unilaterale". Un’affermazione forte, quella del mediatore culturale Nadeem Chaudhry, che prende spunto del caso della elementare San Giovanni Bosco dove testi di canti natalizi sono stati ’emendati’ dal nome di Gesù, sostituito con termini ’neutri’ (vedi i testi in alto a destra). La preside Francesca Spadoni ha sottolineato che non si tratta di canti d’origine cristiana (Jingle Bells) e che la scelta è stata fatta dai docenti valutando il contesto delle loro classi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mediatore culturale: "Se si eliminano Gesù e le tradizioni italiane non è incontro: è resa"

Il mediatore culturale: "Se si eliminano Gesù e le tradizioni italiane non è incontro: è resa" - Nadeem Chaudhry, 34 anni, è nato in Pakistan da famiglia musulmana "La nuova società non può nascere dalla paura di mostrare ciò che si è".

