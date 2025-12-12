Il matrimonio era una messinscena | denunciata 54enne per le ' nozze finte'

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del matrimonio finto di una donna di 54 anni di Saronno. Dopo approfondimenti dei carabinieri di Turate, è stata denunciata alla Procura di Como. La vicenda ha suscitato grande attenzione, rivelando che le nozze erano una messinscena.

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del “finto matrimonio” di cui abbiamo scritto ieri. La donna al centro della storia, una 54enne residente nella zona di Saronno, è stata denunciata alla Procura di Como, al termine degli accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Turate. A. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Un matrimonio civile celebrato in una location di prestigio nella Bassa Comasca, a coronamento di una relazione tra due cinquantenni, che proseguiva da almeno cinque anni. Salvo scoprire, poche ore dopo l’unione, che era stata tutta una messinscena orga - facebook.com Vai su Facebook

Organizza il matrimonio in una location di lusso, ma il testimone si accorge di tutto: lei era già sposata - La messinscena è stata scoperta da uno dei testimoni dello sposo dopo un controllo all'ufficio anagrafe. Come scrive today.it

Matrimonio da sogno… ma era una farsa: lei già sposata, lui all’oscuro - Un matrimonio civile da sogno a Como si è rivelato una simulazione, poiché la sposa era già legalmente sposata e il compagno era completamente ignaro della situazione. Segnala news.fidelityhouse.eu

