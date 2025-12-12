il masterchef jihadista

Un confronto tra culture e tradizioni culinarie si presenta attraverso il racconto di un Masterchef con radici jihadiste. Questa narrazione esplora come un personaggio controverso si inserisca nel mondo gastronomico, portando con sé un passato complesso. Un viaggio tra aspetti di identità, estremismo e la trasformazione del cibo in simbolo di riconciliazione o tensione.

Benvenuto al piatto forte del Masterchef islamista. Una ricetta già gustata in Francia e pronta a farsi italiana. Dagli scioperi del venerdì di Maurizio Landini, mister Blocca Italia, alla piazza pro-Pal fino alla guerriglia di No Tav e centri sociali, gli ingredienti ci sono. I cuochi che li mescolano e li rendono esplosivi sono l'islamismo radicale - il vero collante del nuovo antagonismo che tiene in ostaggio la sinistra parlamentare dal Pd a Avs e M5S - e le toghe rosse, guarda caso le stesse, Albano in testa, che abbiamo imparato a conoscere, protagoniste di un dissenso organizzato e politico che poco ha a che fare con la terzietà della magistratura in Costituzione.