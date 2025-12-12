Il mago-scienziato che si è impiantato un chip nella mano ma ha dimenticato la password

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mago-scienziato ha deciso di impiantarsi un chip nella mano per creare effetti sorprendenti con gli smartphone. Tuttavia, ha dimenticato la password di accesso, mettendo a rischio la sua dimostrazione innovativa e il suo spettacolo. Questa vicenda mette in luce i rischi e le sfide legate all'uso di tecnologie avanzate integrate nel corpo umano.

Per stupire il suo pubblico aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire "magicamente" con gli smartphone. Ma stavolta il trucco si è rivoltato contro il prestigiatore, che adesso non ricorda più la password di accesso. Il protagonista di questa. 🔗 Leggi su Today.it

il mago scienziato che si 232 impiantato un chip nella mano ma ha dimenticato la password

© Today.it - Il mago-scienziato che si è impiantato un chip nella mano ma ha dimenticato la password

mago scienziato 232 impiantato“Mi sono fatto impiantare un chip nella mano per fare trucchi di magia ma ho dimenticato la password”: la storia del mago-scienziato Zi Teng Wang - Il prestigiatore cinese si &#232; fatto impiantare un chip RFID per trucchi di magia ma ha dimenticato come accedervi. Da ilfattoquotidiano.it

mago scienziato 232 impiantatoChip impiantato nella mano: il mago dimentica la password - Un prestigiatore e scienziato cinese si &#232; fatto impiantare un chip RFID nella mano per alcuni trucchi di magia. Riporta 105.net