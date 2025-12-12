Il mago-scienziato che si è impiantato un chip nella mano ma ha dimenticato la password

Un mago-scienziato ha deciso di impiantarsi un chip nella mano per creare effetti sorprendenti con gli smartphone. Tuttavia, ha dimenticato la password di accesso, mettendo a rischio la sua dimostrazione innovativa e il suo spettacolo. Questa vicenda mette in luce i rischi e le sfide legate all'uso di tecnologie avanzate integrate nel corpo umano.

Per stupire il suo pubblico aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire "magicamente" con gli smartphone. Ma stavolta il trucco si è rivoltato contro il prestigiatore, che adesso non ricorda più la password di accesso. Il protagonista di questa. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il mago-scienziato che si è impiantato un chip nella mano ma ha dimenticato la password

Rivogliamo MAI DIRE GOL. . Mago Forest e la moglie dello scienziato - facebook.com Vai su Facebook

“Mi sono fatto impiantare un chip nella mano per fare trucchi di magia ma ho dimenticato la password”: la storia del mago-scienziato Zi Teng Wang - Il prestigiatore cinese si è fatto impiantare un chip RFID per trucchi di magia ma ha dimenticato come accedervi. Da ilfattoquotidiano.it

Chip impiantato nella mano: il mago dimentica la password - Un prestigiatore e scienziato cinese si è fatto impiantare un chip RFID nella mano per alcuni trucchi di magia. Riporta 105.net