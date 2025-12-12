Il Macca di Peccioli si espande | nuovo intervento artistico di Carol Rollo
Il Macca di Peccioli si arricchisce con un nuovo intervento artistico di Carol Rollo, simbolo dell'impegno del Comune nella promozione culturale e nella riqualificazione urbana. Questa iniziativa rafforza l'identità artistica del territorio, sottolineando l'importanza dell'arte pubblica come strumento di valorizzazione e crescita comunitaria.
Il Comune di Peccioli prosegue il proprio impegno nella valorizzazione culturale e urbanistica del territorio attraverso nuove forme di arte pubblica. Con deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre 2025, l'amministrazione ha dato indirizzo agli uffici competenti per attivare le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
