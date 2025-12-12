Il lungo elenco degli attaccanti bidone strapagati della Serie A | Libero inserisce anche Lucca

Negli ultimi anni, molte società di Serie A hanno investito ingenti somme su attaccanti considerati promesse, spesso rivelatesi deludenti. Tra questi, si inserisce anche il caso di Lucca, simbolo di un mercato che premia le aspettative a volte eccessive. Le scelte di Milan, Roma, Juventus e Napoli evidenziano le difficoltà di valorizzare investimenti elevati nel ruolo di punta.

La febbre della “punta da 30 milioni” colpisce duro in Serie A: Milan, Roma, Juventus e Napoli stanno pagando lo scotto di scelte affrettate. L’analisi di Renato Bazzini su Libero. Quante big colpite dalla crisi della punta: i dettagli. Il Milan lo sa, tant’è che Giménez è finito sul mercato un mese prima che questo inizi. Tra lo scorso gennaio e questa estate, per il messicano e Nkunku, il Diavolo ha investito quasi 80 milioni. Gol offerta dalla coppia? Due. In Coppa Italia. Su un totale di 1291’ (768’ Giménez, 523’ Nkunku). Anche a Roma, sponda giallorossa, i conti non tornano. Si è pensato di fare il colpo con Ferguson (1 gol, 1 ogni 551’ in campionato), in uscita dal Brighton dopo una stagione oscura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it