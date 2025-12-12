Il libro fuori campo Uyba in un romanzo per tutti sotto rete | Quando l’amicizia diventa squadra

La UYBA Volley Busto Arsizio presenta un nuovo progetto che unisce sport e narrativa, coinvolgendo i tifosi in un modo innovativo. Con il romanzo

La UYBA Volley Busto Arsizio continua a sorprendere i suoi tifosi con iniziative di comunicazione creative e fuori dagli schemi. Se lo scorso anno la società aveva lanciato il progetto musicale “UYBA Let’s Go!”, un vero e proprio album di brani dedicati al mondo biancorosso, quest’anno il testimone passa alla letteratura: è uscito un romanzo teen che racconta il lato più emozionale e umano della pallavolo. Il libro, intitolato “UYBA – Sotto Rete. Quando l’amicizia diventa squadra”, racconta la storia di Marco e Sara, due adolescenti legati da un’amicizia speciale e da una passione travolgente per la UYBA Volley. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

