Il Lecce batte il Pisa 1-0 e fa un passo verso la salvezza decide Stulic

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecce ottiene una vittoria fondamentale battendo il Pisa 1-0 grazie a un gol di Stulic. La gara, decisiva in chiave salvezza, vede i padroni di casa conquistare tre punti preziosi, mentre i toscani si allontanano dalla zona rischio. Un risultato che rafforza le speranze dei giallorossi di mantenere la categoria.

LECCE - Un gol di Stulic regala al Lecce lo scontro diretto in chiave salvezza contro un Pisa con poche idee, sconfitto 1-0 al Via del Mare. La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre dunque con il successo dei salentini che in un sol colpo superano provvisoriamente quattro squadre a. Ilgiornaleditalia.it

