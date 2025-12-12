Il Lecce batte il Pisa 1-0 e fa un passo verso la salvezza decide Stulic
Il Lecce ottiene una vittoria fondamentale battendo il Pisa 1-0 grazie a un gol di Stulic. La gara, decisiva in chiave salvezza, vede i padroni di casa conquistare tre punti preziosi, mentre i toscani si allontanano dalla zona rischio. Un risultato che rafforza le speranze dei giallorossi di mantenere la categoria.
Seconda vittoria consecutiva, 20 punti in classifica e quarto cleansheet stagionale. La Cremonese batte il Lecce e si allontana a +10 punti dalla zona retrocessione. Sabato 13 dicembre si va a Torino. Cara Santa Lucia, quest’anno sono stato bravo. Se non pe - facebook.com facebook
L'Inter vince a Pisa (2-0) e tiene il passo del Milan. Il Lecce batte il Toro (2-1) e supera il Parma - Risultati e classifica x.com
