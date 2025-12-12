Il leader dell' Anp Abu Mazen ad Atreju accolto da applausi e standing ovation

Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è stato ricevuto ad Atreju con un’accoglienza calorosa, tra applausi e standing ovation. L'evento si è svolto a Roma il 12 dicembre 2025, sottolineando l'importanza della visita e l'interesse suscitato dall'incontro tra le parti coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen accolto ad Atreju da applausi e standing ovation. Con lui la premier Meloni. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it Abu Mazen ad Atreju: "Grazie all'Italia per il sostegno, vogliamo pace con due Stati" - Il leader dell'Anp: "Lo stato di Palestina non sarà una preoccupazione securitaria per nessuno ma anzi sarà un partner per la costruzione della pace"

