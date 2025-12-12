Il leader dell' Anp Abu Mazen ad Atreju accolto da applausi e standing ovation

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è stato ricevuto ad Atreju con un’accoglienza calorosa, tra applausi e standing ovation. L'evento si è svolto a Roma il 12 dicembre 2025, sottolineando l'importanza della visita e l'interesse suscitato dall'incontro tra le parti coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen accolto ad Atreju da applausi e standing ovation. Con lui la premier Meloni. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it

leader anp abu mazenAbu Mazen ad Atreju: "Grazie all'Italia per il sostegno, vogliamo pace con due Stati" - Il leader dell'Anp: "Lo stato di Palestina non sarà una preoccupazione securitaria per nessuno ma anzi sarà un partner per la costruzione della pace" ... msn.com

leader anp abu mazenIl leader dell'Anp Abu Mazen ad Atreju accolto da applausi e standing ovation - (Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen accolto ad Atreju da applausi e standing ovation. notizie.tiscali.it

il leader dell anp abu mazen ad atreju accolto da applausi e standing ovation

© Iltempo.it - Il leader dell'Anp Abu Mazen ad Atreju accolto da applausi e standing ovation

Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju

Video Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju