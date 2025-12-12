Il leader dell' Anp Abu Mazen ad Atreju accolto da applausi e standing ovation – Il video

Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è stato accolto con entusiasmo ad Atreju, ricevendo applausi e una standing ovation. L'evento si è svolto a Roma il 12 dicembre 2025, attirando l'attenzione dei presenti e sottolineando l'importanza delle relazioni internazionali e dei rapporti tra Palestina e Italia.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen accolto ad Atreju da applausi e standing ovation. Con lui la premier Meloni. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Il leader dell'Anp Abu Mazen ad Atreju accolto da applausi e standing ovation - (Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen accolto ad Atreju da applausi e ... notizie.tiscali.it Abu Mazen ad Atreju: "Grazie all'Italia per il sostegno, vogliamo pace con due Stati" - Il leader dell'Anp: "Lo stato di Palestina non sarà una preoccupazione securitaria per nessuno ma anzi sarà un partner per la costruzione della pace" ... msn.com Fico: Abu Mazen ad Atreju? “Bene ospitare leader palestinesi, visto che hanno subito un genocidio” - facebook.com facebook “Atreju”, la destra si riunisce a Castel Sant’Angelo. Ci sarà anche il leader palestinese Abu Mazen ift.tt/VZIj1E3 x.com

Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju

Video Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju Video Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju