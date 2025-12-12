Il guru del vintage di Ralph Lauren mette in vendita il suo archivio Ecco un’anteprima

Il guru del vintage di Ralph Lauren, Doug Bihlmaier, annuncia la vendita del suo archivio personale. Con il mercato dell’abbigliamento vintage in forte crescita e l’interesse delle nuove generazioni sempre più intenso, questa operazione rappresenta un momento importante nel mondo del second hand, offrendo un’anteprima esclusiva di un patrimonio di stile e storia.

Con il boom continuo del mercato dell’abbigliamento vintage e mentre le nuove generazioni di appassionati del second hand spingono il settore verso livelli stratosferici, Doug Bihlmaier si sta preparando al suo prossimo capitolo. Nel mondo della moda è conosciuto come il guru del vintage dietro Ralph Lauren e il progenitore di RRL, la sua sotto-etichetta ispirata al West, che a sua volta ha raccolto legioni di fan che nella maggior parte dei casi non sanno nemmeno che Bihlmaier esiste. L’uomo misterioso del vintage è rimasto quindi sorpreso quando ha iniziato ad attirare ammiratori dopo che alcune sue foto street style hanno cominciato a circolare sui social media dal 2010. Gqitalia.it

Ralph Lauren’s vintage guru is doing a closet sale. Here’s a sneak peek. - Here, the legendary secondhand whisperer tells GQ the story behind the best pieces from his collection. msn.com

Ralph Lauren’s Vintage Man of Mystery - At 71, Doug Bihlmaier has become a style hero to fashion- nytimes.com

#DICEMBRE #AUTUNNO BUON MERCOLEDÌ A TUTTI I NOSTRI AFFEZIONATI... VI ASPETTIAMO ANCHE OGGI DALLE 10 ALLE 19.30 PER UNA NUOVA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL VINTAGE E DEL RIUSO... "AFFARE FATTO AVENTINO": INSIEME DA - facebook.com Facebook