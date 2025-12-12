Il guru del vintage di Ralph Lauren mette in vendita il suo archivio Ecco un’anteprima

Gqitalia.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il guru del vintage di Ralph Lauren, Doug Bihlmaier, annuncia la vendita del suo archivio personale. Con il mercato dell’abbigliamento vintage in forte crescita e l’interesse delle nuove generazioni sempre più intenso, questa operazione rappresenta un momento importante nel mondo del second hand, offrendo un’anteprima esclusiva di un patrimonio di stile e storia.

Con il boom continuo del mercato dell’abbigliamento vintage e mentre le nuove generazioni di appassionati del second hand spingono il settore verso livelli stratosferici, Doug Bihlmaier si sta preparando al suo prossimo capitolo. Nel mondo della moda è conosciuto come il guru del vintage dietro Ralph Lauren e il progenitore di RRL, la sua sotto-etichetta ispirata al West, che a sua volta ha raccolto legioni di fan che nella maggior parte dei casi non sanno nemmeno che Bihlmaier esiste. L’uomo misterioso del vintage è rimasto quindi sorpreso quando ha iniziato ad attirare ammiratori dopo che alcune sue foto street style hanno cominciato a circolare sui social media dal 2010. Gqitalia.it

guru vintage ralph laurenRalph Lauren’s vintage guru is doing a closet sale. Here’s a sneak peek. - Here, the legendary secondhand whisperer tells GQ the story behind the best pieces from his collection. msn.com

Ralph Lauren’s Vintage Man of Mystery - At 71, Doug Bihlmaier has become a style hero to fashion- nytimes.com

il guru del vintage di ralph lauren mette in vendita il suo archivio ecco un8217anteprima

© Gqitalia.it - Il guru del vintage di Ralph Lauren mette in vendita il suo archivio. Ecco un’anteprima

Polo Green: The Classic Masculine Scent for Winter #shorts #perfume #fragrance #perfumecollection

Video Polo Green: The Classic Masculine Scent for Winter #shorts #perfume #fragrance #perfumecollection