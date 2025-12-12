Il gruppo GEDI vuole vendere | la Stampa e la Repubblica sono in protesta

Il gruppo GEDI ha annunciato l’intenzione di vendere le testate La Stampa e Repubblica, scatenando una protesta tra i giornalisti. Le redazioni hanno deciso di scioperare per manifestare il loro disappunto e sottolineare l’importanza della loro missione. La questione solleva interrogativi sul futuro dell’informazione e sulla tutela dell’indipendenza giornalistica.

GEDI conferma ufficialmente alle redazioni l’intenzione di vendere tutte le attività in tempi brevissimi, pertanto i giornalisti scelgono di scioperare in segno di protesta. I siti della Stampa e di Repubblica potrebbero rimanere fermi tra siti e pubblicazioni dei giornali. I giornalisti stanno valutando anche altre azioni: ecco cosa sta succedendo. La Stampa esclusa dalla proposta di vendita. La proprietà Exor – società della famiglia Agnelli-Elkann – ha informato le redazioni, solo recentemente, dell’intenzione di vendere il gruppo GEDI. Il gruppo in questione include all’interno numerose testate e radio, tra cui: la Stampa, la Repubblica, HuffPost, radio Deejay, Capital e m20. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il gruppo GEDI vuole vendere: la Stampa e la Repubblica sono in protesta

Comunicato sindacale di solidarietà ai giornalisti del gruppo Gedi ilsole24ore.com/art/comunicato… Vai su X

Il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini incontra domani i vertici di Gedi e i Cdr de La Stampa e de la Repubblica. La Russa: disponibile a fare da intermediario. Avs-Pd-M5s: il governo riferisca sulla vendita del gruppo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il gruppo GEDI vuole vendere: la Stampa e la Repubblica sono in protesta - GEDI conferma ufficialmente alle redazioni l’intenzione di vendere tutte le attività in tempi brevissimi, pertanto i giornalisti scelgono di scioperare in segno di protesta. Si legge su msn.com

John Elkann vuole vendere tutta Gedi, i giornalisti della Stampa scioperano: "Umiliati" - La redazione ha incontrato i vertici aziendali che hanno confermato le indiscrezioni emerse in questi mesi. today.it scrive

Carlo De Benedetti: Salvini estremista e pericoloso ma è stato emarginato in queste regionali

Video Carlo De Benedetti: Salvini estremista e pericoloso ma è stato emarginato in queste regionali Video Carlo De Benedetti: Salvini estremista e pericoloso ma è stato emarginato in queste regionali