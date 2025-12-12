il green di borgo pace sfrutta il metanodotto

Il Golf Club Alpe della Luna di Borgo Pace ha trasformato una sfida in un’opportunità, sfruttando il passaggio del metanodotto per sviluppare nuove strutture. Nonostante il cantiere attraversi il campo da gioco, il club ha avviato la creazione di due nuove buche par 3, valorizzando un’area finora inutilizzata e confermando la crescita del golf nella regione.

Il golf è in continua crescita sul territorio e lo conferma anche Il Golf Club Alpe della Luna. Qui il metanodotto, che da Apecchio collegherà la toscana Sestino, taglia il campo da gioco ma il club non si è perso d’animo e ha sfruttato l’occasione per migliorare le proprie strutture: "Abbiamo avviato la realizzazione di due nuove buche par 3 – spiega il presidente Andrea Dini – nate dal recupero di un’area che finora non veniva utilizzata. I nuovi lavori erano in programma da tempo, un altro passo verso l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio: offrire al territorio un campo di golf regolamentare a 9 buche, che possa ospitare gare valevoli per la Federazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it